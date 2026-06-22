Theo báo Pravda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 đã thông báo về việc quân đội nước này thực hiện một đợt không kích mới nhắm vào các cơ sở năng lượng chủ chốt của quân đội Ukraine tại Kiev, Sumy, Chernihiv và Donetsk.

Báo cáo của lực lượng phòng không Ukraine cho biết Nga đã phóng 105 UAV cảm tử Shahed cùng 4 tên lửa đạn đạo trong đợt không kích nêu trên. Quân Kiev đã đánh chặn được 96 UAV, nhưng các tên lửa đạn đạo và số UAV còn lại vẫn nhắm trúng 6 địa điểm.

Khói bốc lên từ một kho dầu ở bán đảo Crưm sau đợt tấn công của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Đợt không kích của Moscow xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn và kêu gọi người dân đặc biệt cẩn trọng.

Ngược lại, Tổng thống Zelensky ngày 21/6 cũng xác nhận việc các lực lượng Ukraine tấn công các kho dầu ở bán đảo Crưm và một cơ sở vận chuyển dầu mỏ tại Krasnodar trong ngày qua.

Trước sức ép từ các cuộc không kích bằng UAV của Kiev, Tỉnh trưởng Crưm Sergei Aksyonov đã yêu cầu các trạm xăng trên toàn bán đảo ngừng bán nhiên liệu cho cá nhân và doanh nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung xăng dầu chỉ được ưu tiên dành cho các cơ quan nhà nước phụ trách dịch vụ thiết yếu và an ninh.

Ngoài ra, đơn vị vận hành lưới điện địa phương cũng thông báo mất điện tại nhiều khu vực do hệ thống bị hư hại, trong khi dịch vụ phà qua eo biển Kerch, nối Crưm với vùng Krasnodar đã tạm thời bị đình chỉ.