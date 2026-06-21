Theo hãng tin TASS, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 21/6 khẳng định Nga không kỳ vọng vào việc thực thi thỏa thuận Anchorage, mà sẽ tập trung hướng tới "chiến thắng" ở Ukraine.

"Chúng tôi không chờ đợi các thỏa thuận hay những nhận thức chung với Mỹ được thực hiện. Điều chúng tôi chờ đợi là chiến thắng. Chúng tôi muốn các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn thành", ông Ushakov cho biết.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh các nước phương Tây cần theo dõi và phân tích diễn biến hoạt động của quân đội Nga trên tiền tuyến để đưa ra nhận định chính xác nhất. "Phương Tây cần được cập nhật về tình hình thực địa, nơi chúng tôi đang liên tục đạt được bước tiến mới. Những người cho rằng Nga có thể bị đánh bại là hoàn toàn không thực tế", ông Ushakov nói.

Theo truyền thông địa phương, thỏa thuận Anchorage (còn được biết đến như thỏa thuận Alaska) là khuôn khổ đàm phán hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được trong cuộc gặp hồi tháng 8/2025. Thỏa thuận này bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ chưa bị kiểm soát hoặc trao vùng đệm cho Nga để hai bên chấm dứt xung đột.

Cách đây không lâu, Tổng thống Putin từng khẳng định thỏa thuận tại Alaska vẫn có giá trị, nhưng tiến trình thực thi đang bị đình trệ vì các bên muốn thay đổi điều khoản và căng thẳng leo thang.