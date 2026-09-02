Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 đã bình luận về đề xuất đóng băng xung đột Ukraine mà Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra hồi tháng 7.

"Tất nhiên, chúng tôi cũng mong muốn điều đó. Nhưng không phải là đóng băng xung đột. Chúng tôi muốn chấm dứt giao tranh và đạt được một nền hòa bình lâu dài, toàn diện ở Ukraine và châu Âu", ông Putin cho biết.

Trong tuyên bố của mình, chủ nhân Điện Kremlin cũng thừa nhận rằng tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraine đang bị đình trệ ở một mức độ nhất định, nhưng Moscow sẵn sàng đón nhận những đóng góp tích cực từ các bên khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Nếu bất kỳ bên nào có thể đóng góp thực chất cho tiến trình này, chúng tôi sẵn sàng thảo luận với họ. Điều duy nhất Nga muốn tránh là để tiến trình đàm phán giậm chân tại chỗ một cách vô nghĩa", ông Putin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Putin cũng bác bỏ tin đồn Nga sắp ban hành lệnh động viên quân sự mới, cho rằng đây là "điều hoàn toàn vô lý". "Chúng tôi không cần tổng động viên, quân đội Nga vẫn đang duy trì lợi thế trên tiền tuyến. Chúng tôi đã kiểm soát thêm 270km2 lãnh thổ tại Donetsk trong tháng 8, đồng thời đang cô lập hai nhóm quân của Ukraine với tổng quân số lên đến gần 7.000 người", ông Putin nói.

Khi được hỏi về chuyến thăm Moscow của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe hồi tuần trước, chủ nhân Điện Kremlin trả lời: "Đây là một phần trong hoạt động trao đổi bình thường giữa các cơ quan tình báo Nga - Mỹ. Chúng tôi luôn duy trì các mối liên hệ giữa các cơ quan đặc biệt và lãnh đạo các cơ quan đặc biệt này cũng duy trì trao đổi".