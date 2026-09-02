Theo hãng thông tấn Anadolu, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 1/9 tiết lộ rằng Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Mỹ trong thời gian tới.

"Đúng vậy, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đã nói về vấn đề này khi hai người tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ông Tập đề cập rằng ông Trump sẽ tham dự cuộc gặp ba bên, còn ông Putin nhiều khả năng cũng sẽ tham dự với tư cách khách mời. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, một cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo có thể được sắp xếp", ông Ushakov cho biết.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Theo truyền thông Nga, cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc nhiều khả năng sẽ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay sẽ được tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18 - 19/11; Nga, Trung Quốc và Mỹ đều là thành viên của APEC.

Tuy vậy, khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly trả lời: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có thông báo nào liên quan đến việc Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị APEC".

Theo dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Washington vào cuối tháng 9 để hội đàm với Tổng thống Trump. Trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ lần thứ hai của ông Tập kể từ khi nhậm chức năm 2013.