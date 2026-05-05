Theo Tân Hoa Xã, một vụ nổ lớn đã xảy ra lúc 16h30 ngày 4/5 tại một nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, có thể thấy rõ những cột khói bốc cao lên không trung từ hiện trường. Vụ nổ cũng làm vỡ cửa chính và cửa sổ của nhiều ngôi nhà ở làng mạc lân cận, đồng thời đẩy nhiều tảng đá lớn văng ra đường. Một số người dân địa phương đã tạm thời rời khỏi nơi ở vì lo ngại về an toàn.

Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương, Trung Quốc. Video: Tân Hoa Xã

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, giới chức địa phương đã nhanh chóng huy động 480 nhân viên cứu hộ tới hiện trường để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Để ngăn ngừa các vụ nổ khác trong quá trình cứu hộ, lực lượng cứu hỏa đã sử dụng vòi rồng để phun nước làm ướt hoàn toàn hiện trường. Một số robot cứu hộ cũng đã được triển khai để hỗ trợ việc cứu nạn.

Trong tối 4/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương. Ngoài ra, ông Tập cũng ra lệnh nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý.

Ở thời điểm hiện tại, cơ quan công an thành phố Lưu Dương đã tạm giữ các lãnh đạo cấp cao của nhà máy pháo hoa để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn. Được biết, Lưu Dương là trung tâm sản xuất pháo hoa hàng đầu Trung Quốc, cung cấp khoảng 60% lượng pháo hoa tiêu thụ trong nước và 70% lượng pháo hoa xuất khẩu.

Theo phóng sự được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng vào sáng 5/5, phần lớn các công trình xung quanh tâm vụ nổ đã bị san phẳng.