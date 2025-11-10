Sáng nay, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó có bầu chức danh Chánh án TAND tối cao.

Các đại biểu thực hiện quy trình bầu Chánh án TAND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi thực hiện các bước theo quy định, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy TAND tối cao được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết 440/441 đại biểu có mặt tán thành.

Sau đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật.

Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên Phòng Điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành Kiểm sát. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận Lê Chân, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng (cũ); Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện KSND tối cao.

Đến tháng 6/2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM. Sau 2 năm, ông đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND tối cao).

Tháng 9/2018, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đến tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đầu tháng 9 năm nay, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 4/11 vừa qua, ông được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao.