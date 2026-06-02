Nga cáo buộc điệp viên phương Tây xâm nhập điện thoại quan chức nước này. Ảnh: Kapersky.com

Hãng tin RT dẫn tuyên bố vừa được FSB đưa ra hôm nay (2/6) như sau, thiết bị thuộc về các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cấp cao và nhà báo Nga có thể đã bị xâm nhập, cho phép các điệp viên nước ngoài ghi lại mọi thứ xung quanh họ và thu thập một lượng lớn dữ liệu.

FSB cho hay, nhân viên của cơ quan này đã phát hiện “một trong những chiến dịch liên quan đến cài đặt phần mềm độc hại trên thiết bị di động lớn nhất từ trước tới nay”. Chiến dịch này nhằm thu thập dữ liệu thông qua việc bí mật truy cập nội dung và tin nhắn, nghe lén các cuộc điện thoại, giám sát âm thanh và hình ảnh xung quanh thiết bị đồng thời thu thập dữ liệu định vị và danh bạ liên lạc.

FSB lưu ý: "Có vẻ các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng việc tấn công hàng loạt vào điện thoại di động sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn so với việc tuyển mộ những thông tin viên đắt đỏ trong số những người nắm giữ bí mật nhà nước". Cơ quan này cho hay, quyền truy cập các thiết vị đã được thiết lập thông qua một lỗ hổng trong phần mềm mà các nhà phát triển chưa hề biết đến và chưa kịp vá lỗi.

FSB nhấn mạnh, khối lượng thông tin khổng lồ mà các cơ quan tình báo phương Tây thu thập được là điều mà con người không thể xử lý nổi trong vài năm trước. Tuy nhiên, hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để phân tích chúng trong vòng vài phút.

Nga bắt đầu mở một cuộc điều tra vào năm 2023 sau khi các chuyên gia tại công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của nước này phát hiện hoạt động mạng bất thường trên các thiết bị Apple của nhân viên.

Một đại diện của Kaspersky Lab giải thích, những người bị tình báo nước ngoài nhắm mục tiêu đã nhận được một tin nhắn không thể phát hiện được thông qua ứng dụng nhắn tin tiêu chuẩn của Apple. Sau đó, ứng dụng này đã khởi chạy một chương trình gián điệp và nhanh chóng giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” điện thoại.