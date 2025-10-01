Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tờ Defense News dẫn lời ông Trump phát biểu tại cuộc họp của các lãnh đạo quân đội Mỹ ở Quantico, bang Virginia hôm 30/10: "Chúng ta nên dùng những thành phố nguy hiểm đó làm bãi tập cho quân đội của chúng ta, Vệ binh Quốc gia cũng là quân đội".

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh, bảo vệ tổ quốc là ưu tiên quan trọng nhất của quân đội và đề xuất giao cho các lãnh đạo dự họp nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng hành pháp liên bang chống lại "cuộc xâm lược từ bên trong" ở những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo như Chicago và New York.

Tổng thống Trump cho biết, trước khi chính phủ liên bang triển khai Vệ binh quốc gia tới thủ đô Washington hồi tháng 8, Afghanistan, nơi hơn 2.400 quân nhân Mỹ và hàng trăm binh sĩ, dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài 2 thập niên, còn an toàn hơn thủ đô của nước Mỹ.

"Thủ đô Washington là thành phố không an toàn và nguy hiểm nhất tại Mỹ và ở mức độ lớn hơn thế nữa. Bạn đến Afghanistan, họ không có bất cứ điều gì giống như vậy", ông Trump phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các thành phố Cleveland, St. Louis và Memphis là những nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất xứ sở cờ hoa, chứ không phải thủ đô Washington. Theo Sở cảnh sát Washington D.C, số vụ phạm tội đã giảm trên diện rộng tại thủ đô. Chính quyền thủ đô Washington đã kiện chính quyền liên bang vì triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia trong phạm vi thành phố, cáo buộc những nỗ lực đó là một cuộc chiếm đóng quân sự không tự nguyện.