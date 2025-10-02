Theo báo The Hill, Tổng thống Donald Trump ngày 1/10 đã lên tiếng phàn nàn về việc nông dân trồng đậu nành ở Mỹ chịu tác động từ chiến thuật đàm phán thương mại của Trung Quốc.

"Những người nông dân trồng đậu nành của chúng ta đang bị ảnh hưởng vì Trung Quốc không mua hàng. Đây là một chiến thuật đàm phán của họ. Tuy vậy, tôi sẽ không để nông dân Mỹ phải chịu thiệt thòi. Chúng ta đã thu về rất nhiều tiền từ thuế quan, và sẽ trích một phần trong số này để giúp đỡ các nông dân", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc trong vòng 4 tuần tới và đậu nành sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận. "Hãy làm cho đậu nành và các loại cây trồng của Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CGTN

Truyền thông Mỹ đưa tin, nước này trước đây từng là nhà xuất khẩu đậu nành số 1 cho Trung Quốc, nhưng gần đây quốc gia châu Á đã chuyển hướng sang mua một lượng lớn đậu tương từ Argentina.

Các quan chức thương mại Mỹ cũng thừa nhận, ngành nông nghiệp của xứ sở cờ hoa đang chịu tác động từ các biện pháp trả đũa thuế quan của Bắc Kinh. Hiện tại, nhiều nông dân trồng đậu tương đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời phải đối mặt với chi phí phân bón tăng cao.

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố, ông và ông Tập đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại Hàn Quốc để bàn về vấn đề thương mại. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng 10.