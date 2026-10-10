Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Mỹ tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với việc buôn bán nhiên liệu của Nga. Ảnh: TASS

Động thái này cho phép bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel của Nga, kể cả vào Mỹ, ít nhất đến ngày 7/4/2027. Theo đài RT, thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận lớn với Moscow, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/10.

“Nga sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Người đứng đầu Mỹ cho biết Moscow có thể cung cấp thêm tới 3 triệu tấn dầu diesel “trong thời gian ngắn”, tùy thuộc vào tình trạng các nhà máy lọc dầu của Nga, nơi liên tục đối mặt với nguy cơ bị Ukraine tập kích bằng vũ khí tầm xa.

Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Moscow tin động thái này sẽ “mang đến tác động tích cực đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cũng xác nhận Moscow sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch. Ông nói với hãng thông tấn TASS rằng quá trình này sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.

“Nga hoan nghênh các bước đi của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và từng bước khôi phục hoạt động thương mại năng lượng bình thường, đồng thời sẵn sàng phối hợp các hành động trong tương lai để xây dựng một thị trường lành mạnh và dễ dự đoán hơn”, ông Novak tuyên bố.

Trước đó, chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu khí đến hết ngày 31/10 nhằm ổn định thị trường trong nước, vốn chịu sức ép từ nhu cầu tăng cao theo mùa vụ thu hoạch.

Theo hạn chế hiện hành, các nhà sản xuất nhiên liệu Nga bị cấm xuất khẩu đến hết tháng 10, trong khi những doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất nhiên liệu chịu lệnh cấm đến ngày 31/1/2027. Lệnh cấm xuất khẩu xăng trên diện rộng cũng được áp dụng đến hết tháng 1.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chao đảo do gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Russell Hardy, Giám đốc điều hành Vitol, một trong những tập đoàn kinh doanh dầu mỏ lớn nhất thế giới, cảnh báo hồi đầu tuần rằng thị trường đã sử dụng phần lớn lượng dự trữ từng giúp bù đắp những gián đoạn nguồn cung.

“Không còn lượng dự trữ nào ở phương Tây có thể tiếp tục rút ra”, ông Hardy phát biểu hôm 7/10.

Tuần trước, các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ khẩn cấp, ưu tiên dầu diesel nhằm kiềm chế giá tăng cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu châu Âu tăng cường đóng góp để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.