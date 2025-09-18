Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Sky News

Theo CNN, trong cuộc họp báo chung vừa diễn ra sau cuộc gặp song phương hôm nay (18/9), Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ca ngợi mối quan hệ lịch sử giữa Anh và Mỹ, đồng thời tuyên bố hai nước sẵn sàng cùng nhau "định hình thế kỷ này".

Nhà lãnh đạo Anh phát biểu: "Chúng tôi đã làm mới mối quan hệ đặc biệt này cho một kỷ nguyên mới. Anh và Mỹ sát cánh bên nhau với tư cách là những đối tác hàng đầu về quốc phòng, thương mại... Với thỏa thuận thương mại mang tính đột phá chúng tôi đã đạt được vào tháng 5 và giờ đây là thỏa thuận chúng tôi vừa ký kết chiều nay, chúng tôi đang khẳng định vị thế là những đối tác hàng đầu về khoa học và công nghệ, sẵn sàng cùng nhau định hình thế kỷ này".

Thủ tướng Starmer cho biết, Anh và Mỹ đang xây dựng một kế hoạch toàn diện cho hòa bình ở Gaza. Ngoài ra, hai nước đang hợp tác để giúp đỡ Ukraine và gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Putin.

Ông Trump nói thất vọng về Tổng thống Putin

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa khẳng định bản thân đã giải quyết 7 cuộc xung đột kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump cũng chỉ ra rằng, cuộc xung đột ông nghĩ sẽ dễ giải quyết nhất nhờ mối quan hệ với ông Putin hóa ra lại khó khăn hơn. "Ông ấy thực sự đã làm tôi thất vọng... chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk, người bị ám sát hôm hôm 10/9. Ông Trump bày tỏ: " Cậu ấy là một chàng trai trẻ tuyệt vời, có tương lai... Tôi đã nói với Charlie, tôi nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành tổng thống".

Liên quan tới cuộc xung đột Nga và Ukraine, Thủ tướng Anh cho rằng Tổng thống Mỹ cần gây sức ép với người đồng cấp Nga.

Mỹ - Anh khác biệt quan điểm về Palestine

Cũng tại cuộc họp báo, ông Trump thừa nhận khác biệt quan điểm với ông Starmer về việc công nhận nhà nước Palestine. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không nói rõ sẽ gây sức ép với Israel thế nào để chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh từ ngafy 16 - 18/9.