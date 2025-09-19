Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT và hãng tin CNN, một phóng viên đã hỏi ông Trump rằng liệu đã tới lúc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine hay chưa khi một tháng đã trôi qua kể từ cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi giữa tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga.

"Tôi không cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm thích hợp, nếu tôi phải làm vậy, thì sẽ rất cứng rắn", ông Trump trả lời. Người đứng đầu nước Mỹ gần đây thừa nhận, việc đàm phán kết thúc xung đột Nga - Ukraine sẽ khó khăn hơn ông dự đoán. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9, ông Trump nói Tổng thống Nga Vladimir Putin khiến ông "thực sự thất vọng".

Tuần trước, ông Trump nói sẽ áp đặt thêm “các lệnh trừng phạt lớn” với Moscow, nhưng chỉ khi tất cả các nước thành viên NATO ngừng mua dầu mỏ của Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ viết: "Đó không phải là cuộc xung đột của Trump... nó sẽ không bao giờ nổ ra nếu tôi là tổng thống. Đó là cuộc xung đột của (Tổng thống Ukraine) Zelensky và (cựu Tổng thống Mỹ) Biden".

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Nga hôm 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý, ông Trump đã chuyển “từ việc đưa ra tối hậu thư về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sang ủng hộ một giải pháp lâu dài và bền vững”.

Nga đã yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của nước này, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để chuyển sang trung lập vĩnh viễn và đồng ý hạn chế quân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ những điều khoản này.