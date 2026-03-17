Trong cuộc họp báo tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng hôm 16/3, Tổng thống Trump đã tiết lộ thông tin trên với các phóng viên.

Ông Donald Trump hôm 16/3. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi đang làm điều đó ngay bây giờ. Chúng tôi đang trao đổi với phía Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì cuộc xung đột ở Iran nên tôi muốn ở lại đây. Chúng tôi đã đề nghị lùi lại chuyến công du 1 tháng. Tôi rất muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt đẹp”, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Cho đến nay, Bắc Kinh chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Trump.

Báo The Hill cho hay theo lịch trình được lên kế hoạch trước đó, ông Trump sẽ có chuyến công du Trung Quốc từ ngày 31/3 – 2/4.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times hôm 15/3, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông có thể phải hoãn lại chuyến thăm Bắc Kinh để tập trung giải quyết cuộc xung đột ở Iran, đồng thời mong muốn “quốc gia tỷ dân” giúp giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bị tắc nghẽn do Tehran phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng này.