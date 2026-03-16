Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Financial Times, Tổng thống Mỹ Trump cho rằng Trung Quốc “nên giúp giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bị tắc nghẽn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Iran”.

Hãng thông tấn CNN dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi nghĩ Trung Quốc nên giúp đỡ bởi 90% lượng dầu mỏ của Bắc Kinh đi qua eo biển Hormuz. Tôi muốn biết lập trường của Trung Quốc trước cuộc gặp dự kiến giữa tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Chúng tôi muốn biết trước thời điểm đó. Hai tuần là khoảng thời gian dài… Chúng tôi có thể hoãn lại chuyến thăm Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu rõ ông dự định hoãn chuyến công du Trung Quốc trong bao lâu.

Theo CNN, người đứng đầu nước Mỹ có phát biểu trên trong bối cảnh Washington gần đây kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng vì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đưa tàu chiến tới đây.

Là một trong những tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới, eo biển Hormuz nằm ở vị trí giữa Oman và Iran, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Ảrập. Từ khi xung đột nổ ra, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu chở hàng, trong đó có các tàu chở dầu không dám đi qua khu vực này. Động thái cũng khiến cho giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày qua.

Tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho đã thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng cố gắng đi qua eo biển Hormuz, trong đó có tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan. Hôm 12/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.