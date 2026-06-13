Kênh Zvezda ngày 13/6 đưa tin Tổng thống Putin mới đây tuyên bố các lực lượng Ukraine không đủ khả năng ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga trên tiền tuyến, đồng thời chỉ trích việc Kiev tập kích các mục tiêu dân sự.

"Quân đội Nga vẫn đang duy trì đà tiến công trên toàn bộ mặt trận. Vì gặp bất lợi, đối thủ đã chuyển sang những hành động mang tính 'khủng bố' khi nhắm vào mục tiêu dân sự, hệ thống liên lạc và phương tiện vận tải hành khách. Tuy vậy, những hành động kiểu này không thể làm thay đổi cục diện ở tiền tuyến", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mở rộng quy mô lực các lượng vũ trang Nga lên tới 2,399 triệu nhân sự, bao gồm 1,51 triệu quân nhân tại ngũ. So với tháng 3, thời điểm ông Putin ban hành một sắc lệnh tương tự, số lượng quân nhân đã tăng thêm 8.000 người.

Cũng theo lãnh đạo Điện Kremlin, lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hiện đã vượt quá 700.000 binh sĩ. Ông Putin cũng cho biết Moscow đang xem xét triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho những quân nhân tham gia chiến dịch, bao gồm các cơ hội học tập, phục hồi chức năng y tế và hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Kiev liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở năng lượng hoặc cơ sở quân sự cũng như các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine.