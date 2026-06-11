Iran tuyên bố bắn vào 2 tàu chở dầu cố vượt eo Hormuz trái phép. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn WANA dẫn tin từ IRGC cho biết hành động trên được thực hiện theo các lệnh hạn chế do Iran mới công bố gần đây, áp dụng với việc qua lại eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ tàu bị tấn công của nước nào, mức độ thiệt hại cũng như tình trạng của thủy thủ đoàn ra sao.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan này cho hay: "Tiếp theo những hành động gây hấn của Mỹ và do các cuộc tấn công của nước này nhằm vào một số khu vực tại tỉnh Hormozgan của Iran, eo biển Hormuz chính thức đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu nào cố tình đi qua eo biển sẽ bị nhắm bắn".

Khatam al-Anbiya cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng các tàu thuyền vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, khẳng định thông tin đó là sai sự thật.

Iran dọa biến Trung Đông thành "địa ngục" với Mỹ. Ảnh: WANA

Sáng sớm nay (11/6), Iran cảnh báo Trung Đông sẽ trở thành "địa ngục" với Mỹ do những căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Merh News dẫn lời ông Seyed Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng không quân thuộc IRGC cảnh báo: "Nếu eo biển Hormuz bị đe dọa, Iran sẽ đáp trả bằng cách biến toàn bộ khu vực thành địa ngục đối với Mỹ".

Trước đó, IRGC thống kê 18 mục tiêu quân sự lớn của Mỹ tại các căn cứ Ali Al Salem và Ahmad Al Jaber ở Kuwait, căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain đã bị tập kích.

Tehran hôm 11/6 cũng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra rằng các quan chức Mỹ đã yêu cầu ông ngừng ném bom Iran. Một quan chức Iran cấp cao cáo buộc ông Trump phát biểu "sai sự thật" nhằm che đậy việc Mỹ rút khỏi cuộc đối đầu với Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các lực lượng Washington đã hoàn thành ngày tấn công thứ 2 nhằm vào Iran. Thông báo mới của CENTCOM nêu rõ: "Lực lượng CENTCOM đã tấn công vào khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không của Iran trên khắp đất nước này. Thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ đã bắn các loại đạn chính xác vào nhiều mục tiêu của Iran đang đe dọa lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế đi qua vùng biển khu vực".