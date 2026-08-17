Theo báo The Hill, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/8 đã lên tiếng về những quan ngại xung quanh sức khỏe tinh thần của binh sĩ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, trong bối cảnh mẫu hạm này đã hoạt động liên tục hơn 260 ngày ở Trung Đông.

"Có một thực tế rất quan trọng là trong số 11 tàu sân bay đang hoạt động của Hải quân Mỹ, USS Abraham Lincoln hiện có số ca liên quan đến sức khỏe tinh thần thuộc nhóm thấp nhất. Điều đó không có nghĩa mọi thứ đều hoàn hảo. Hãy tìm bất kỳ ai trong gần 4 triệu cựu sĩ quan Hải quân Mỹ và họ đều sẽ nói với bạn rằng không phải ai cũng phù hợp với việc phục vụ dài ngày trên biển", ông Cooper cho biết.

Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln triển khai máy bay chiến đấu. Ảnh: NYT

Đô đốc Cooper nhấn mạnh việc làm nhiệm vụ dài ngày là "thách thức và khó khăn" đối với mọi quân nhân, đồng thời thừa nhận bản thân ông cũng phản ứng với các tác nhân gây căng thẳng theo những cách khác nhau. Bên cạnh đó, tư lệnh CENTCOM cũng kêu gọi các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu hãy tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi trở về nhà.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Cooper kết thúc chuyến công du Trung Đông kéo dài 10 ngày, bao gồm việc thăm 6 quốc gia và tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Tàu USS Abraham Lincoln đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi truyền thông Mỹ mô tả điều kiện sinh hoạt trên mẫu hạm này đang xuống cấp trầm trọng, trong đó có phòng tắm bị nấm mốc và thực phẩm bị hỏng. Một số thủy thủ thậm chí được cho đã tìm cách "nhảy khỏi tàu sân bay".

Theo thông tin của Lầu Năm Góc, tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ sớm về nước theo kế hoạch luân chuyển lực lượng và tàu sân bay USS George Washington sẽ tới Trung Đông để tiếp tục làm nhiệm vụ chống lại Iran.