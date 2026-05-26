Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 25/5 phát biểu: "Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận tốt với Iran hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Sẽ có một số cuộc đàm phán diễn ra ở Qatar ngày hôm nay, chúng ta hãy chờ xem có tiến triển đáng kể nào không. Có rất nhiều điều phải trao đổi về ngôn từ cụ thể trong thỏa thuận ban đầu, mọi thứ có thể mất vài ngày".

Ông Rubio nhấn mạnh việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí với tàu thuyền là "không thể chấp nhận được". Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói: "Eo biển Hormuz phải được mở cửa dù bằng cách này hay cách khác. Những gì Iran đang làm tại đó là bất hợp pháp, không bền vững đối với thế giới và không thể chấp nhận được".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công "mang tính tự vệ" nhằm vào khu vực miền nam Iran trong ngày 25/5. Những mục tiêu bị nhắm đến là các bãi phóng tên lửa và những tàu quân sự Iran có ý định rải mìn ở eo biển Hormuz.

Ngược lại, phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cảnh báo những hành động gây hấn mới "sẽ khiến Tehran phải đưa ra những đòn đáp trả mạnh mẽ, vượt ra ngoài phạm vi khu vực".