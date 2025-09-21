Taliban hiện kiểm soát căn cứ Bagram. Ảnh: EFE/EPA

Theo RT, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/9, ông Trump viết: "Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ... những điều tồi tệ sẽ xảy ra". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ Afghanistan sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào.

Lời đe dọa này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông nêu ý tưởng Mỹ sẽ tái lập quyền kiểm soát căn cứ Bagram, nơi ông mô tả là gần các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc. Gần đây, ông Trump cũng phàn nàn về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Afghanistan.

Taliban đã bác bỏ khả năng trao căn cứ Bagram cho quân đội Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc ủng hộ chủ quyền của Afghanistan và cáo buộc Mỹ gây căng thẳng và đối đầu trong khu vực.

Mặc dù chính ông Trump đã đàm phán về việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan trong nhiệm kỳ đầu tiên nhưng ông đổ lỗi cho cựu Tổng thống Joe Biden về việc Taliban nhanh chóng tiếp quản nơi này. Ông Trump gọi sự ra đi hỗn loạn của những người lính Mỹ cuối cùng là "một sự ô nhục".

Quân đội Mỹ vội vã sơ tán khỏi căn cứ Bagram vào tháng 7/2021, một tháng trước khi các chiến binh Taliban chiếm Kabul, lật đổ chính phủ được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn và chấm dứt 20 năm Mỹ chiếm đóng đất nước này.

Bagram, căn cứ không quân lớn nhất ở Afghanistan, do Liên Xô xây dựng vào những năm 1950. Năm 2001, sau sự kiện 11/9, quân Mỹ tiến vào Afghanistan rồi tuyên bố kiểm soát Bagram và tiến hành hiện đại hóa và mở rộng căn cứ này.