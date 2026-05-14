Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CGTN

Theo các hãng tin CNN và BBC, tại cuộc hội đàm song phương quan trọng hôm nay (14/5), phát biểu trước Tổng thống Trump và phái đoàn Mỹ, ông Tập đã kêu gọi hai nước trở thành đối tác thay vì đối thủ.

Ông Tập nhấn mạnh: "Toàn thế giới đang theo dõi cuộc gặp của chúng ta. Hiện nay, sự chuyển đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu và tình hình quốc tế đang biến động mạnh mẽ. Thế giới đang đứng trước ngã ba đường mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides và tạo ra một mô hình quan hệ mới? Liệu chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới? Liệu vì lợi ích của thế giới, của hai dân tộc và tương lai của nhân loại, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ song phương?

Đây là những câu hỏi quan trọng đối với lịch sử, đối với thế giới và đối với dân tộc. Đó là những câu hỏi của thời đại mà các vị và tôi, với tư cách là lãnh đạo của các quốc gia lớn, cần phải trả lời".

Chủ tịch Trung Quốc cũng chúc mừng ông Trump và Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Ông Tập phát biểu: "Tôi luôn tin rằng hai nước chúng ta có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt. Thành công ở nước này là cơ hội cho nước kia và một mối quan hệ song phương ổn định là tốt cho thế giới. Trung Quốc và Mỹ đều có thể hưởng lợi từ hợp tác và chịu thiệt hại từ đối đầu. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, chúng ta nên giúp đỡ nhau thành công và thịnh vượng, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng chung sống hòa bình trong kỷ nguyên mới.”

Ông Tập cũng bày tỏ mong muốn được thảo luận với ông Trump và "cùng nhau vạch ra hướng đi, chèo lái con tàu khổng lồ của quan hệ Trung Quốc - Mỹ để năm 2026 trở thành một năm lịch sử, mở ra một chương mới".

Ông Trump nói vinh dự được làm bạn với Chủ tịch Trung Quốc

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa Washington và Bắc Kinh, bày tỏ rằng ông “rất kính trọng” ông Tập và ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc là "một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Người đứng đầu nước Mỹ nói ông vinh dự khi được gặp ông Tập: “Chúng ta đã hòa thuận, khi có khó khăn, chúng ta đã cùng nhau giải quyết. Tôi gọi cho ngài và ngài gọi cho tôi... Mọi người không biết, bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, chúng ta đều giải quyết rất nhanh chóng. Tôi nói với tất cả mọi người rằng ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Ông Trump tuyên bố đã đưa "những lãnh đạo doanh nghiệp giỏi nhất thế giới” đi cùng trong chuyến công du Trung Quốc lần này. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng một số người đã gọi đây là “hội nghị thượng đỉnh lớn nhất từ ​​trước đến nay” và ông rất mong chờ các cuộc thảo luận song phương.

"Thật vinh dự khi được ở bên cạnh các bạn, thật vinh dự khi được làm bạn với các bạn", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng quan hệ Mỹ - Trung sẽ "tốt đẹp hơn bao giờ hết".