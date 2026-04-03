Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần này đã chia sẻ một số chi tiết về thư viện Tổng thống chuẩn bị được xây dựng tại thành phố Miami, bang Florida.

"Thư viện sẽ có thiết kế giống như một khách sạn hạng sang. Ở sảnh chính bạn thậm chí còn có thể nhìn thấy chuyên cơ Không lực Một. Công trình sẽ được xây dựng ở vị trí đẹp nhất Miami, đúng tiến độ và không vượt quá ngân sách dự tính. Tôi cảm ơn chính quyền Florida vì đã luôn hỗ trợ", ông Trump cho biết.

Thiết kế của thư viện Tổng thống Trump. Video: Truth Social

Bình luận của Tổng thống Trump được cho là ám chỉ tới việc thư viện của người tiền nhiệm Barack Obama ở Chicago thi công chậm tiến độ, còn mô hình chuyên cơ được trưng bày ở sảnh sẽ là chiếc máy bay Boeing 747 mà chính phủ Qatar tặng nhà lãnh đạo Mỹ vào năm ngoái.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một video về thiết kế mô phỏng của thư viện tại Miami.

Trong đoạn video, có thể thấy công trình này là một tòa nhà cao tầng nằm bên bờ sông, có logo mang tên "Trump" ở trên cùng. Tại cổng chính, có thể thấy rõ một bức tượng dát vàng của nhà lãnh đạo Mỹ, một bức tượng vàng khác của ông Trump cũng được đặt ở khán phòng chính. Bên cạnh đó, thư viện cũng có một khu vực tái hiện lại phòng làm việc của ông Trump ở Nhà Trắng.

Theo nguồn tin của Financial Times, thư viện của ông Trump được xây dựng ở khu đất rộng hơn 10.000m2 ở gần vịnh Biscayne. Chi phí xây dựng công trình này được cho là rơi vào khoảng 1 tỷ USD.