Theo đài NBC, Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/3 đã thông báo về việc chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ được in trên tiền giấy USD bắt đầu từ mùa hè này, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

"Dấu ấn của Tổng thống Trump dưới tư cách là kiến trúc sư của 'thời kỳ hoàng kim' đối với nền kinh tế Mỹ là không thể phủ nhận. Không có cách nào tốt hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước và Tổng thống Trump bằng những tờ USD mang tên ông ấy. Việc phát hành loại tiền tệ lịch sử này nhân dịp kỷ niệm 250 năm là điều hoàn toàn phù hợp và xứng đáng', Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.

Chữ ký của Tổng thống Trump sẽ xuất hiện trên tờ USD. Ảnh: NYT

Truyền thông Mỹ cho biết, các tờ tiền 100 USD có chữ ký của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent sẽ bắt đầu được in vào tháng 6, tiếp theo là các tờ tiền khác trong những tháng sau đó. Những tờ tiền này có thể mất khoảng vài tuần để lưu thông qua các ngân hàng.

Động thái trên cũng đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm có chữ ký được in trên tờ USD. Kể từ khi được phát hành lần đầu vào năm 1861, các tờ tiền giấy USD luôn có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân khố Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nỗ lực phát hành đồng xu 1 USD mang tên mình, nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn bởi các luật cấm khắc họa hình ảnh người còn sống trên tiền xu của Mỹ.