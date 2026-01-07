Theo báo The Hill, Tổng thống Trump ngày 6/1 đã tiết lộ về việc vợ ông không thích các điệu nhảy ngẫu hứng của chồng trước đám đông và mô tả đây là hành động "không ra dáng tổng thống".

"Melania rất không thích khi tôi nhảy, bà ấy là người theo phong cách quý phái hơn. Bà ấy nói tôi thiếu phong thái của tổng thống, nhưng tôi đã là tổng thống rồi mà", ông Trump phát biểu trong sự kiện của đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ sau đó tiếp tục chia sẻ về cuộc tranh luận với vợ khi bà Melania nhắc tới việc không ai có thể tưởng tượng ra cảnh cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt nhảy như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy trong một sự kiện. Ảnh: NYT

"Tôi đã nói với bà ấy rằng mọi người đều thích những điệu nhảy ngắn, nhưng bà ấy trả lời thế này: 'Họ không thích nó, họ chỉ đang thể hiện thái độ lịch sự với anh'. Tôi không nghĩ điều đó đúng, mọi người đều tỏ ra hào hứng thực sự", ông Trump kể lại.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng nhắc tới việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "bắt chước" việc nhảy trước đám đông của mình. "Ông ta từng lên sân khấu và cố gắng làm giống như tôi", ông Trump nói thêm.

Trong các sự kiện trước đây, Tổng thống Trump thường thực hiện các động tác đặc trưng vào cuối các bài phát biểu tranh cử khi ca khúc "YMCA" vang lên. Tại sự kiện ngày 6/1, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thực hiện một điệu nhảy ngắn trước khi rời sân khấu.