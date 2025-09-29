Theo báo Times of Israel, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 28/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu điều kiện để các thủ lĩnh Hamas có thể rời khỏi Dải Gaza.

"Nếu các lãnh đạo Hamas chấp nhận các điều kiện kết thúc xung đột và trao trả toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ cho phép họ rời khỏi Gaza an toàn. Những điều kiện này là một phần của kế hoạch, tôi không thể nói chi tiết hơn được vì chúng vẫn đang được thảo luận", ông Netanyahu cho biết.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel vẫn sẽ không chấp nhận việc chính quyền Palestine đảm nhận vai trò quản lý ở Gaza sau khi xung đột chấm dứt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa). Ảnh: X/@netanyahu

Truyền thông Mỹ nhận định, tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Netanyahu khá tương đồng với bản kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Theo các tài liệu được tiết lộ, ông Trump sẵn sàng miễn truy cứu trách nhiệm và cho phép các thủ lĩnh Hamas rời khỏi Gaza an toàn nếu toàn bộ con tin được phóng thích trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm Israel chấp nhận thỏa thuận.

Về tình hình của các con tin, lực lượng Hamas ngày 28/9 thông báo, họ đã mất liên lạc với 2 con tin vì các cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza.

"Hai con tin tên Omri Miran và Matan Angrest đã bị mất liên lạc tại các quận Sabra và Tel al-Hawa. Chúng tôi đề nghị Lực lượng Phòng vệ Israel rút về đường số 8 ở thành phố Gaza, đồng thời tạm dừng không kích trong 24 giờ", phía Hamas yêu cầu.

Miran và Angrest là hai trong số các con tin người Israel bị Hamas bắt giữ kể từ ngày 7/10/2023. Hamas từng công bố một đoạn video tuyên truyền cho thấy con tin Miran còn sống.

Cùng ngày 28/9, Hamas cho biết chưa nhận được đề xuất mới nào từ các bên trung gian hòa giải, đồng thời khẳng định tiến trình đàm phán đã bị đình trệ kể từ sau cuộc không kích của Israel tại Qatar.