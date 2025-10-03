Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 2/10, Mohammed Nazzal, quan chức Hamas cho biết, nhóm là đại diện cho sự phản kháng của người dân Palestine, nên họ có quyền bày tỏ quan điểm theo cách thức phục vụ các lợi ích của Palestine.

“Chúng tôi sẽ không xem xét kế hoạch trên theo logic kiểu thời gian là ‘thanh kiếm’ chĩa vào cổ mình. Chúng tôi đang thảo luận bản kế hoạch của ông Trump nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza”, ông Nazzal nói.

Một khu vực ở Dải Gaza bị tàn phá do xung đột. Ảnh: Al Jazeera

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Một số điều khoản quan trọng trong bản kế hoạch gồm các bên ngừng bắn ngay lập tức; Hamas trả tự do cho các con tin Israel, đổi lại chính quyền Tel Aviv thả tự do cho các tù nhân Palestine; Israel rút quân theo trình tự khỏi Dải Gaza; Hamas hạ vũ khí và một chính quyền chuyển tiếp ở Dải Gaza sẽ được lập ra.

Đến ngày 30/9, ông Trump tuyên bố ra thời hạn 3-4 ngày cho Phong trào Hamas phản hồi về bản kế hoạch trên. “Chúng tôi đang chờ đợi Hamas và họ sẽ chấp thuận hoặc không đồng ý với kế hoạch đó. Nếu họ không chấp nhận, đó sẽ là một kết thúc rất buồn”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hôm 2/10 tiết lộ, ông cùng những người đồng cấp từ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang thuyết phục Hamas chấp nhận bản kế hoạch hòa bình của ông Trump.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng Hamas cần hạ vũ khí và Israel không nên đưa thêm lý do nào để tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza”, ông Abdelatty chia sẻ với Al Jazeera.