Theo các hãng thông tấn Al Jazeera và Al Arabiya, khi trả lời phỏng vấn báo chí ở Nhà Trắng hôm 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã cho Hamas thời gian “3 - 4 ngày” để phản hồi bản kế hoạch 20 điểm về hòa bình ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/6. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi đang chờ đợi Hamas và họ sẽ chấp thuận hoặc không đồng ý với kế hoạch đó. Nếu họ không chấp nhận, đó sẽ là một kết thúc rất buồn”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trước câu hỏi liệu Hamas có bất kỳ cơ hội đàm phán nào đối với các điều khoản trong bản kế hoạch hay không, ông Trump trả lời rằng “không nhiều”.

Trang Al Jazeera cho biết, ông Trump lần đầu tiên công khai kế hoạch 20 điểm về hòa bình ở Dải Gaza trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng hôm 29/9. Trong đó, một điều khoản của bản kế hoạch yêu cầu các tay súng Hamas phải hạ vũ khí trong khi Mỹ cùng các đối tác Ảrập và quốc tế “thiết lập một lực lượng ổn định quốc tế tạm thời ở Gaza”.

Hiện Phong trào Hamas chưa phản hồi về thời hạn do Tổng thống Mỹ đưa ra.