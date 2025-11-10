Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Đài RT và tờ Fortune đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố những người phản đối chính sách thuế của ông là "những kẻ ngốc" và chính phủ đang thu về hàng nghìn tỷ USD để trả nợ cho đất nước.

Ông Trump cho biết thêm: "Một khoản cổ tức ít nhất là 2.000 USD/người sẽ được trả cho tất cả mọi người, trừ những ai đã có thu nhập cao".

Ngay sau đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với ABC News rằng, cổ tức thuế quan có thể được chia dưới nhiều hình thức, bao gồm cả giảm thuế.

Chính sách thuế của ông Trump dự kiến tạo ra 300 - 400 tỷ USD mỗi năm. Theo ước tính của Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ, trong 10 năm tới, chính sách này có thể tạo ra 3.300 tỷ USD doanh thu.

Tổng thống Trump đã áp đặt thuế đối ứng với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại của Mỹ theo nhiều đợt trong năm qua, với lập luận để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại. Những người chỉ trích tin các mức thuế này đã làm người tiêu dùng Mỹ phải mua hàng với giá cao hơn.

Trong một cuộc họp báo tại phòng Bầu dục vào giữa tuần trước, khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của một thẩm phán rằng thuế quan về cơ bản là thuế do người dân Mỹ nộp, ông Trump trả lời: "Tôi không đồng ý với ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng người dân có thể phải trả một khoản nào đó... Tuy nhiên, khi xét đến tác động tổng thể người Mỹ đang được hưởng lợi rất nhiều".

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Một phán quyết của Tòa án Tối cao chống lại chính sách thuế quan sẽ gây thiệt hại nặng nề cho đất nước chúng ta. Tôi cũng nghĩ, chúng ta sẽ phải phát triển một kế hoạch cho trận đấu thứ hai".