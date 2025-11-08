Thủ tướng Hungary Vikotor Orban (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Theo đài RT, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 7/11, Thủ tướng Hungary cho biết, thỏa thuận miễn trừ giúp đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục và giá cả phải chăng, đồng thời bảo vệ chính sách giảm chi phí tiện ích cho nước này. Vì vậy, Hungary sẽ tiếp tục có giá năng lượng thấp nhất châu Âu.

Ông Orban nói, Hungary đã được "miễn trừ hoàn toàn" khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Nga vận chuyển qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống Druzhba.

Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ cho hay, vị trí địa lý và khả năng tiếp cận hạn chế với các nguồn năng lượng thay thế của Hungary là lý do chính đáng cho một ngoại lệ. "Hungary là một quốc gia lớn nhưng không có biển hay cảng, vì vậy họ gặp phải một vấn đề khó khăn. Các quốc gia khác ở châu Âu không gặp phải những vấn đề đó và họ mua rất nhiều dầu và khí đốt của Nga. Tôi rất phiền lòng về việc đó", ông Trump giải thích.

Hãng Bloomberg đưa tin, trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 7/11, ông Orban đã đưa ra lời hứa về việc mua khí tự nhiên hóa lỏng và nhiên liệu hạt nhân của Mỹ để đổi lấy việc Hungary được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Washington.

Tháng trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Cả 2 công ty đều xuất khẩu sản phẩm năng lượng sang Hungary và Slovakia. Hungary cho hay, nước này muốn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt vì không có nguồn cung dầu khả thi nào khác. Bản thân ông Orban đã gọi các lệnh trừng phạt này là một "sai lầm".

Thủ tướng Hungary là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga, viện dẫn lý do chúng sẽ chỉ làm tê liệt năng lực năng lượng của Hungary.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Châu Âu đã phải đối mặt với những đợt tăng giá năng lượng mạnh kể từ khi cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu từ xứ sở bạch dương. Việc chuyển hướng khỏi một nhà cung cấp lâu năm đã làm tăng chi phí công nghiệp và gây ra những tranh cãi về sự độc lập năng lượng của Liên minh châu Âu (EU). Moscow cáo buộc các chính phủ phương Tây chính trị hóa thị trường năng lượng và khiến châu Âu phải sử dụng những giải pháp thay thế tốn kém, không đáng tin cậy.