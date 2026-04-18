Theo kênh Sky News, phát biểu tại Phoenix, bang Arizona, Mỹ ngày 17/4, ông Trump nhắc đám đông rằng hồi tháng 2 ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố các tài liệu liên quan đến "sự sống ngoài hành tinh và sinh vật ngoài Trái đất". Người đứng đầu nước Mỹ nói: "Quá trình này đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đã tìm thấy nhiều tài liệu rất thú vị. Những tài liệu đầu tiên sẽ được công bố rất sớm thôi".

Một số chính trị gia Mỹ đã hối thúc công bố các tài liệu của chính phủ liên quan đến các hiện tượng dị thường không xác định (UAP) sau khi cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 2 nói "khả năng có sự sống ngoài hành tinh là rất cao".

Ông Trump chưa từng nói ông tin các hiện tượng có nguồn gốc ngoài hành tinh. Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về thời gian công bố hoặc nội dung của những tài liệu được tổng thống đề cập.

Tháng 11/2024, Lầu Năm Góc cho biết đã nhận được hàng trăm báo cáo về UAP, trong đó có 21 báo cáo "đáng được phân tích thêm" do "các đặc điểm và/hoặc hành vi bất thường". Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận họ không tìm thấy bằng chứng chứng minh sự sống từ hành tinh khác trong bất kỳ báo cáo nào đã nhận được.

Ngoài ra, theo một báo cáo của Lầu Năm Góc từ tháng 3/2024, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy chính quyền Mỹ đã che giấu các phát hiện về UFO hoặc UAP tiết lộ sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Báo cáo viết "hầu hết các vụ nhìn thấy là do nhầm lẫn giữa các vật thể và hiện tượng thông thường".