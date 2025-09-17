Video: Daily Mail

Theo tạp chí Newsweek, người dân ở thành phố duyên hải Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ghi lại cảnh một vật thể đang bốc cháy xé toạc bầu trời vào khoảng 21h ngày 12/9. UFO này đã va chạm với một thể đang di chuyển từ hướng ngược lại và phát nổ với tia sáng chói lòa.

Một hãng tin địa phương cho hay, người dân đã nghe thấy một âm thanh như tiếng sấm làm rung chuyển cửa sổ ngôi nhà của họ. Một nam giới quay lại cảnh tượng trên bằng điện thoại di động kể, ông nhìn thấy một tên lửa được phóng đi.

Đoạn phim về vụ va chạm trên đã được chia sẻ trên trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc là Weibo và lan tới cả Mỹ. Cảnh quay dường như cho thấy, ít nhất 2 tên lửa được phóng cách nhau 5 phút từ cùng một địa điểm và theo cùng một quỹ đạo, rồi phát nổ trên không.

Hiện chưa rõ tên lửa va chạm với thứ gì. Một phát ngôn viên của cơ quan khẩn cấp thành phố Duy Phường nói, ông không biết về vụ việc. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Sơn Đông và quân đội Trung Quốc cũng chưa bình luận gì về sự việc.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra cùng thời điểm quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận tại biển Bột Hải.

Trên Weibo, chủ đề này đã thu hút hơn 150 triệu lượt xem tính đến ngày 16/9. Cư dân mạng đưa ra nhiều suy đoán về vật thể lạ, từ UFO của người ngoài hành tinh đến máy bay không người lái trái phép hoặc thiên thạch đang lao tới.