Ảnh: Cornell.edu

Theo đài RT, hôm 15/10, khi được hỏi liệu việc không đạt được thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đồng nghĩa với một cuộc chiến thương mại kéo dài hay không, ông Trump trả lời: "Đúng vậy, giờ các bạn đang ở trong một cuộc chiến... Nếu không có thuế, chúng ta sẽ không có gì cả. Thuế là một công cụ quan trọng với quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ".

Bình luận về tình trạng bế tắc với Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nhắc lại rằng "không có bên nào thắng trong chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại". Ông Lâm Kiến kêu gọi giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Tuần trước, ông Trump cảnh báo sẽ bắt đầu áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc từ tháng 11. Lời đe dọa này đánh dấu sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa hai nước sau khi Bắc Kinh quyết định siết chặt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Mặc dù chính sách này không nhắm vào Mỹ, nhưng các công ty công nghệ cao của nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp đất hiếm của Trung Quốc.

Đầu năm nay, ông Trump đã tăng mạnh thuế đối ứng với Trung Quốc, trong một số trường hợp vượt quá mức 100%. Tuy nhiên, sau đó, lãnh đạo Nhà Trắng đã hoãn tăng thuế để quá trình đàm phán có thể diễn ra và thời gian tạm hoãn có hiệu lực tới ngày 10/11. Mức thuế cơ sở hiện nay mà Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc là 10%, nhưng một số mặt hàng sẽ phải chịu thuế cao hơn nhiều.

Ông Trump cũng đang gây sức ép buộc Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, với lập luận rằng dòng chảy nhiên liệu giúp tài trợ cho các hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Trung Quốc coi phát biểu của ông Trump là "hăm dọa", trong khi Nga nhấn mạnh các quốc gia có chủ quyền có quyền tự lựa chọn đối tác kinh tế của mình.