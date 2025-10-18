Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 17/10, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những bình luận xung quanh mức thuế bổ sung 100% với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.

"Các mức thuế cao với Trung Quốc là không bền vững, không thể duy trì lâu dài được. Nhưng đó là một con số thực tế, chúng tôi buộc phải làm như vậy", ông Trump cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng xác nhận về việc sẽ gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NYT

"Tôi có quan hệ cá nhân tốt với ông Tập, và chúng tôi sẽ gặp nhau ở Hàn Quốc trong 2 tuần tới. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng", ông Trump nói.

Trong ngày 17/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong để bàn về vấn đề thương mại. Ông Bessent nhận định rằng tình hình hiện tại đã bớt căng thẳng và "Tổng thống Trump có thể đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo".

Vào cuối tuần trước, ông Trump đã đề xuất áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hoá Trung Quốc, đồng thời ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với "mọi phần mềm quan trọng" kể từ ngày 1/11. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng đây là động thái nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.