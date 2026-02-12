Theo báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Trump ngày 11/2 đã có cuộc họp kín kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về vấn đề Iran.

"Đó là một cuộc gặp rất tốt. Tuy vậy, không có quyết định lớn nào được thống nhất, ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán Mỹ - Iran phải tiếp tục để xem chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Nếu chúng ta làm được, tôi đã nói cho Thủ tướng Netanyahu biết đó sẽ là lựa chọn được ưu tiên. Nếu không thể đi tới một thỏa thuận, chúng ta sẽ phải xem xét lại", ông Trump cho biết, đồng thời lưu ý khi Iran từ chối thỏa thuận vào năm ngoái, Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Netanyahu đã "nhấn mạnh các nhu cầu an ninh của Israel liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran" trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo giới quan sát, ông Netanyahu đã nỗ lực tìm cách tác động đến cuộc đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau vòng đàm phán hạt nhân diễn ra tại Oman hôm 6/2. Phía Israel lo ngại Mỹ có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân hẹp, không bao gồm các hạn chế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hoặc việc chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm như các nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas và Hezbollah.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 11/2 tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ trước những "đòi hỏi quá mức", nhưng khẳng định nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.