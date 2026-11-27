Tổng thống Trump yêu cầu làm rõ việc Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh số liệu GDP, cho rằng đây là yếu tố đã ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 đã chỉ trích việc Bộ Thương mại điều chỉnh số liệu tăng trưởng GDP quý III của Mỹ, nhấn mạnh đây là một dấu hiệu bất thường.

"Tại sao số liệu chính xác lại không được công bố trước cuộc bầu cử giữa kỳ? Tôi yêu cầu phải điều tra rõ việc này. Đây không phải lỗi nhỏ, mà là sai sót có chủ đích. Nền kinh tế Mỹ hiện tại tốt hơn rất nhiều so với những số liệu đã được công bố", ông Trump cho biết.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục đặt nghi vấn về thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 25/11 đã nâng ước tính tăng trưởng GDP trong quý III của nước này từ 3,4% lên 4,3%. Mức tăng trưởng mạnh này chủ yếu tới từ sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). "Mức tăng trưởng phản ánh sự tăng tốc của đầu tư và sự phục hồi của chi tiêu công, những yếu tố vốn bị suy giảm bởi xuất khẩu", báo cáo của BEA nêu rõ.

Cùng ngày 26/11, Tổng thống Trump cũng tiết lộ thêm về cuộc trao đổi trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

"Khi hội đàm với ông Putin tại Trung Quốc, tôi đã dành nhiều thời gian để kêu gọi Nga dừng các hành động quân sự tại châu Âu, với hy vọng điều này sẽ dẫn tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Tôi thực sự tin rằng điều này hoàn toàn khả thi, chúng ta phải chấm dứt cuộc xung đột này, bởi hàng nghìn người đang thiệt mạng mỗi tháng. Nếu đạt được thỏa thuận, đó sẽ là một thành tựu tuyệt vời cho tất cả các bên", ông Trump nói.

Cách đây một ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte để bàn về giải pháp cho vấn đề Ukraine và cuộc xung đột ở Trung Đông.