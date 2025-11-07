Theo hãng tin RT, nghị quyết do Mỹ soạn thảo hôm 6/11 còn bao gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab. Nghị quyết đã được 14 thành viên hội đồng thông qua, và chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Ông al-Sharaa, người từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dưới bí danh Abu Mohammad al-Julani, đã lên nắm quyền lãnh đạo Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Ảnh: Bloomberg

Suốt nhiều tháng qua, Mỹ đã thúc giục Hội đồng Bảo an nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria, kể từ khi ông al-Sharaa gặp Tổng thống Donald Trump tại Ảrập Xêút hồi tháng 5. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Syria sau 25 năm.

Sau cuộc gặp, ông Trump đã công bố sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ, khi ông thông báo sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria.

Mới đây, đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack xác nhận ông al-Sharaa sẽ đến thăm Washington vào tuần tới. Ông Barrack cho hay trong chuyến thăm này, Syria "hy vọng" sẽ tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Syria tới Nhà Trắng.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2024, Tổng thống al-Sharaa đã thực hiện loạt chuyến công du nước ngoài để tái lập quan hệ giữa Syria với các cường quốc thế giới. Cụ thể, hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Syria tại Moscow.

Nga hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria ở Căn cứ Không quân Hmeimim và cơ sở hải quân Tartus, đồng thời giữ liên lạc với ban lãnh đạo mới ở Syria sau khi cựu Tổng thống Assad bị lật đổ.