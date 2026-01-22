Theo hãng tin BBC, Tổng thống Mỹ Trump cùng các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao của 19 nước thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, gồm cả Tổng thống Argentina Javier Milei, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto,… đã xuất hiện trên sân khấu của lễ ký kết ở Davos.

Tổng thống Mỹ Trump cùng các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao 19 nước trên sân khấu lễ công bố Hội đồng Hòa bình ở Davos ngày 22/1. Ảnh: EPA

Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng dự kiến sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo thế giới. Ban đầu, cơ quan này được thành lập như một phần của kế hoạch tái thiết Dải Gaza, nhưng nhiệm vụ hiện tại đã được mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ công bố ngày 22/1, Tổng thống Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình đã bắt đầu đi vào hoạt động và "đang vận hành rất tốt".

"Chúng ta có một nhóm người tuyệt vời và những người trẻ tuổi xuất sắc đang dẫn dắt hội đồng từ bên trong”, ông Trump nói. Khi các thành viên Hội đồng Hòa bình được công bố bao gồm một số ít các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, lãnh đạo Nhà Trắng cho hay: “Thực ra, tôi thích nhóm này. Tôi thích từng người một. Các bạn có tin được không? Thông thường có 2 hoặc 3 người tôi không thích. Nhưng tôi không thấy họ ở đây”.

Ông Trump phát biểu tại sự kiện ra mắt Hội đồng Hòa bình ngày 22/1. Ảnh: EPA

Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn Hội đồng Hòa bình mới thành lập sẽ “phối hợp” hành động với Liên Hợp Quốc (LHQ), ngay cả khi ông cho rằng LHQ đã không phát huy hết tiềm năng của tổ chức.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump phát biểu: “Một khi hội đồng này được thành lập hoàn chỉnh, chúng ta có thể làm hầu hết mọi thứ chúng ta muốn và chúng ta sẽ làm điều đó cùng với LHQ… Việc này sẽ mang đến một điều gì đó rất, rất độc đáo cho thế giới”.

Ông Trump cũng ca ngợi những nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza: “Chúng tôi đã công bố một kế hoạch chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Dải Gaza. Và tôi rất vui mừng khi nói rằng tầm nhìn của chúng tôi đã được Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua vào cuối năm ngoái”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn chỉ trích hoạt động hiện tại của LHQ, cho rằng tổ chức này đóng vai trò rất ít trong việc hòa giải các cuộc xung đột.

“Về 8 cuộc xung đột mà tôi đã chấm dứt, tôi chưa bao giờ trao đổi với LHQ, không cuộc xung đột nào cả. Tôi đoán là họ đã cố gắng và một vài trong số họ đã cố gắng, nhưng họ đã không cố gắng đủ”, ông Trump phát biểu. Ông thậm chí tin Hội đồng Hòa bình cuối cùng “có thể sẽ thay thế LHQ”.