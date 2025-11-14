Hãng thông tấn Anadolu ngày 13/11 đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã gửi thư tới Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an LHQ nhằm kêu gọi cơ quan này buộc Mỹ và Israel phải đền bù cho Tehran.

"Mỹ và Israel có trách nhiệm phải bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại vật chất và tinh thần đã gây ra cho Iran. Đợt tấn công của Iran hồi tháng 6 đã vi phạm Điều 2 trong Hiến chương LHQ khi nhắm vào các mục tiêu dân sự. Phía Mỹ có vai trò rất lớn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, thậm chí còn trực tiếp điều động máy bay để không kích trong giai đoạn cuối", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AA

Trong bức thư, ông Araghchi khẳng định, Iran sẽ bảo lưu quyền theo đuổi mọi công cụ pháp lý để buộc các quốc gia liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran cảnh báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và mọi quan chức liên quan đều có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. "Tất cả cá nhân, bao gồm những người ra lệnh, thực hiện hoặc hỗ trợ cho các đợt không kích đều phải chịu trách nhiệm hình sự", ông Araghchi nhấn mạnh.

Hiện Văn phòng Tổng thư ký LHQ và chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Iran.

Vào ngày 13/6, Israel đã phát động chiến dịch tấn công phủ đầu nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran. Cuộc xung đột sau đó kéo dài trong 12 ngày, trước khi kết thúc bằng việc Mỹ triển khai máy bay B-2 để không kích 3 cơ sở hạt nhân của Tehran.