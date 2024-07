Tờ Japan News ngày 15/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã ra văn bản yêu cầu các sở cảnh sát trên cả nước tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh cho các chính trị gia khi xuất hiện trước công chúng. Động thái này diễn ra sau khi ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Theo đó, 47 sở cảnh sát trên toàn Nhật Bản được lệnh thắt chặt an ninh xung quanh khu vực mà các chính trị gia hay yếu nhân xuất hiện. Các biện pháp bảo vệ bao gồm: kiểm tra an ninh trước sự kiện, tuần tra quanh các khu vực lân cận, kiểm tra hành lý xách tay của những người sẽ đến gần các nhân vật quan trọng, sử dụng máy dò kim loại để phát hiện vũ khí, giữ khoảng cách an toàn giữa người dân và nhân vật được bảo vệ.

Bên cạnh đó, cảnh sát Nhật Bản cũng được yêu cầu thiết lập các hàng rào chống đạn để bảo vệ các chính trị gia khỏi nguy cơ bị tấn công từ đằng sau.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin về vụ nổ súng nhắm vào ông Trump. Ảnh: NHK

Vụ nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý rất lớn tại Nhật Bản, khi truyền thông địa phương liên tục đưa tin về vấn đề này trong một ngày qua.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi lời chúc mong ông Trump nhanh chóng bình phục, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "đồng lòng chống lại mọi hành động bạo lực gây hại cho nền dân chủ".

Trên thực tế, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã từng thực hiện một cuộc cải cách an ninh vào năm 2022, sau khi cố Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong khi đang diễn thuyết. Tuy vậy, vụ tấn công bằng chất nổ nhắm vào Thủ tướng Kishida hồi tháng 4/2023 và vụ nổ súng nhắm vào ông Trump mới đây đã làm gia tăng sự quan ngại tại Nhật Bản.