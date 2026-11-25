Na Uy và Libya đã lên tiếng phản đối việc Ukraine để tấn công các tàu của Nga ở vùng biển gần lãnh thổ, khẳng định không muốn bị kéo vào xung đột.

Theo Pravda, Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 24/11 đã kêu gọi Kiev "thận trọng" sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine là bên thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở hàng của Nga tại Vịnh Phần Lan cuối tuần qua.

"Chúng tôi đang trao đổi với Ukraine về việc đảm bảo sự ổn định tại các vùng biển lân cận. Tất nhiên, mọi thứ sẽ kết thúc nếu Nga dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng Ukraine phải thực hiện các hành động của mình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho biết.

Trước đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đã chỉ trích việc Ukraine dùng UAV để tấn công tàu hộ vệ Merkury của Nga tại cảng Benghazi ở miền đông Libya. "Đã có 2 quân nhân của chúng tôi tử vong do những vết thương từ vụ tấn công tại cảng Benghazi. Chúng tôi sẽ đưa ra những phản ứng cụ thể vào thời điểm phù hợp", phía Libya nhấn mạnh.

Tàu hộ vệ của Nga bị hư hại ở Libya sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Sky News

Benghazi nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng, do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Lực lượng này kiểm soát miền đông và miền nam Libya, đồng thời có quan hệ gần gũi với Nga.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày 24/11 đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhắm vào tàu Sparta II treo cờ Nga thuộc sở hữu của Oboronlogistika ở Vịnh Phần Lan. "Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng đắn. Bất kỳ tàu nào treo cờ Nga, mọi phương tiện vận chuyển vũ khí hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào thuộc diện trừng phạt, đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi, dù ở vùng biển lãnh thổ của Nga hay vùng biển quốc tế", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một tàu quân sự và một tàu chở hàng của Nga tại vùng biển Libya vào cuối tuần qua là "hành động tự vệ hợp pháp".

"Ukraine không lôi kéo bất kỳ quốc gia nào vào cuộc xung đột. Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya. Chúng tôi nhấn mạnh rằng các hành động của Ukraine là nhằm chống lại Nga", ông Sybiha cho hay.