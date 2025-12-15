Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin TASS, Đại sứ lưu động của Nga Marat Berdyev cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram: "Vào các ngày 15 - 16/12, những cuộc họp đầu tiên của đại diện ngoại giao và tài chính của các nước thành viên diễn đàn theo kế hoạch diễn ra tại Washington. Phái đoàn Nga do đại diện ngoại giao Svetlana Lukash dẫn đầu đã tới thủ đô của Mỹ".

Ông Berdyev nói thêm, trong phái đoàn Nga còn có các quan chức từ Văn phòng tổng thống, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga tại Washington. Từ ngày 1/12 năm nay, Mỹ bắt đầu đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên G20 năm 2026.

Tờ RBC Ukraine dẫn lời các nhà phân tích đánh giá, việc các đại diện Moscow tham gia họp hội nghị Sherpa G20 thể hiện việc Mỹ sẵn lòng đưa Nga vào các cuộc thảo luận về vấn đề kinh tế và địa chính trị toàn cầu quan trọng.

Theo kế hoạch của Mỹ cho năm 2026, G20 dưới sự lãnh đạo của nước này sẽ tập trung vào việc bãi bỏ một số quy định kinh tế, phát triển chuỗi cung ứng năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng cũng như triển khai các công nghệ mới. Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ củng cố sự ổn định và an ninh toàn cầu, đồng thời tạo ra cơ hội cho đối thoại quốc tế minh bạch hơn.

G20 là một nhóm không chính thức quy tụ 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng như Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu (EU). Tổng cộng, nhóm chiếm 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại toàn cầu và đại diện cho 2/3 dân số thế giới.

Các cuộc họp G20 thường diễn ra ở cấp nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương cũng như các quan chức cấp cao, những người giữ vai trò trung gian và điều phối viên do chính phủ bổ nhiệm.

Trong những năm gần đây, diễn đàn này ngày càng tập trung vào các vấn đề địa chính trị và trở thành một nền tảng quan trọng để quản lý các cuộc khủng hoảng toàn cầu và đảm bảo an ninh kinh tế.