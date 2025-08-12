Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, tuyên bố tạm dừng trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Trung Quốc hết hạn.

Ảnh minh họa: Cornell.edu

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời hạn áp thuế cao hơn với Trung Quốc tới ngày 9/11.

Trong trường hợp Washington và Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận, những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Tổng thống Trump đã đe dọa áp mức thuế lên tới 245% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ triển khai thuế trả đũa 125%, châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quan chức Trung Quốc trước đó bày tỏ hy vọng, Mỹ sẽ nỗ lực đạt được kết quả thương mại tích cực khi thời hạn 90 ngày tạm hoãn do hai nước đạt được hồi tháng 5 sắp hết hạn.

Ông Trump ngày 10/8 cho hay, Trung Quốc nên tăng gấp 4 lần lượng đậu nành mua của Mỹ để giúp giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước. Hiện nay, hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc chịu mức thuế khoảng 30%, trong khi hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế cơ bản là 10% và thuế bổ sung là 20%.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều nhà kinh tế lập luận rằng, thuế quan sẽ đẩy giá cả tại xứ sở cờ hoa lên cao. Các chiến lược gia của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tính toán rằng, người tiêu dùng Mỹ đã gánh chịu 22% chi phí thuế quan cho đến tháng 6/2025. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 67% nếu các mức thuế quan gần đây cũng tương tự như những mức thuế ban hành trước đó.