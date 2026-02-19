Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/2 đã yêu cầu Thủ tướng Anh Keir Starmer không "nhượng bộ" về căn cứ quân sự Diego Garcia ở quần đảo Chagos. Căn cứ Diego Garcia là một cơ sở quân sự chung của Mỹ và Anh, từng triển khai các chiến dịch tập kích lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen vào các năm 2024 và 2025.

"Thủ tướng Starmer không nên vì bất kỳ lý do gì mà đánh mất quyền kiểm soát căn cứ Diego Garcia. Bản hợp đồng thuê có thời hạn 100 năm là một phương án đầy rủi ro, nếu không muốn nói là mong manh. Vùng lãnh thổ này không nên bị tách khỏi Anh. Mỹ luôn sẵn sàng, và có đủ khả năng chiến đấu vì Anh, nhưng họ phải giữ vững lập trường. Đừng nhượng lại Diego Garcia!", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, ông Trump cũng nhận xét về tầm quan trọng chiến lược của căn cứ Diego Garcia trong trường hợp Mỹ và Iran nổ ra giao tranh. "Nếu Iran không muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi có thể phải sử dụng Diego Garcia và căn cứ không quân Fairford để tiến hành một cuộc tấn công", Tổng thống Mỹ nói.

Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Anh Starmer về thỏa thuận trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius. Theo thỏa thuận, Anh sẽ trả lại các đảo ở Ấn Độ Dương cho Mauritius, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát căn cứ Diego Garcia thông qua hợp đồng thuê kéo dài 99 năm.

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể đang cân nhắc khả năng sử dụng hành động quân sự với Iran. Một nguồn tin của đài CNN ngày 18/2 tiết lộ, quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho các chiến dịch tấn công Iran sớm nhất là vào cuối tuần này.