Tờ Kyiv Post ngày 19/2 đưa tin, Tổng thống Zelensky mới đây đã làm rõ lập trường của Kiev về vùng Donbass, miền đông Ukraine trong cuộc phỏng vấn với nhà báo nổi tiếng Piers Morgan.

"Các cuộc đàm phán 3 bên tại Geneva đã đạt một số tiến triển về mặt quân sự, bao gồm việc xây dựng một văn bản quy định cách thức giám sát lệnh ngừng bắn sau khi xung đột chấm dứt. Tuy vậy, vấn đề lãnh thổ vẫn vô cùng phức tạp khi các bên không có lập trường thống nhất", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi những khu vực còn lại ở Donbass, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukaine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Vùng Donbass là một phần nền độc lập của chúng tôi. Đó là một phần trong các giá trị của chúng tôi. Đây không chỉ là vấn đề về lãnh thổ, mà còn về con người. Ukraine sẽ không công nhận sự hiện diện của Nga tại Donbass là hợp pháp. Đồng ý ngừng bắn theo các vị trí hiện tại đã là một sự thỏa hiệp lớn", ông Zelensky nói.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý về tầm quan trọng của các đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cho rằng bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng cần các đảm bảo an ninh vững chắc từ Mỹ và sự tham gia của châu Âu.

Ông Zelensky thừa nhận người dân Ukraine có phần "kiệt sức" khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 4, nhưng toàn bộ đất nước vẫn đang thể hiện sự đoàn kết. Ông Zelensky cũng hy vọng cuộc thương lượng tiếp theo với Nga sẽ được tổ chức cuối tháng 2, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cách kéo dài quá trình đàm phán.