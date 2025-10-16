Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Telegraph và báo Kyiv Independent đưa tin, đề xuất trên được đưa ra như một phần trong cuộc đối đầu lớn hơn giữa Washington và Bắc Kinh, vốn được ông Trump mô tả là "thương chiến".

Những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông Trump về việc áp thuế mới và các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đã làm thị trường toàn cầu bất ổn. Mỹ cũng kêu gọi các nước thành viên EU trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu khí của Nga.

Chính quyền Trump cho hay, mức thuế đề xuất 100% sẽ được dùng để tài trợ cho Kiev theo một cơ chế gọi là "Quỹ Chiến thắng Ukraine". Theo báo cáo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã được giao nhiệm vụ chuyển ý tưởng này tới các chính phủ châu Âu trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Mỹ vào ngày 17/10.

Chiến lược này phù hợp với lời kêu gọi trước đó của ông Trump về việc châu Âu cần gia tăng áp lực kinh tế với Nga như một điều kiện để Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt mới. Theo ông Bessent, 85 thượng nghị sĩ Mỹ sẵn sàng trao cho ông Trump quyền "áp thuế lên tới 500% đối với Trung Quốc vì mua dầu mỏ của Nga".

Ukraine đang tìm cách nhận được tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và Washington đã ám chỉ có thể chấp thuận với điều kiện các đồng minh châu Âu phải trả phí.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tái khẳng định, Washington mong đợi các đối tác châu Âu "quyên góp nhiều hơn nữa" cho việc mua vũ khí Mỹ cho Ukraine. Ông Hegseth có phát biểu như vậy tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ hôm 15/10.

Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.