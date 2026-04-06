Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Axios hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kể khi quân đội Mỹ nhận được tín hiệu cầu cứu của viên phi công thứ 2 điều khiển chiếc tiêm kích F-15E bị bắn hạ ở Iran hôm 3/4 “đã có một số nhận định ban đầu rằng tín hiệu trên là một chiêu trò của các lực lượng Tehran” để lừa những đơn vị Mỹ vào một cái bẫy.

“Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của khoảng 200 người. Chiếc F-15 bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai của Iran và tôi cho rằng phía Tehran đã gặp may… Viên sĩ quan ẩn nấp trong một khe núi và được Mỹ định vị nhờ công nghệ. Sau khi nhận tín hiệu vô tuyến từ người này, các quan chức Mỹ nghi ngờ viên phi công có thể bị Iran bắt giữ và đối phương đang phát đi nhiều tín hiệu giả để nhử các lực lượng Mỹ vào bẫy”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, viên phi công sau khi thoát khỏi máy bay đã gửi một thông điệp ngắn và bất thường với nội dung “Quyền năng thuộc về Chúa”. Một quan chức quốc phòng Mỹ đã sửa lại lời của ông Trump và nêu nội dung thông điệp chính xác là “Chúa thật tốt lành”.

Người đứng đầu nước Mỹ nói thêm: “Những gì viên phi công đưa ra trên vô tuyến giống như điều mà người theo Đạo Hồi sẽ nói. Một người quen viên sĩ quan cho biết anh ta là người có đức tin, nên việc nói như vậy là hợp lý”.

Axios sau đó dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã giúp đỡ trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công. Một quan chức giấu tên cho hay IDF đã chia sẻ thông tin tình báo về tình hình thực địa và thực hiện một cuộc không kích nhằm ngăn các lực lượng Iran tiếp cận nơi phi công Mỹ ẩn náu.