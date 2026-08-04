Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Tasnim

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Pezeshkian phát biểu trên truyền hình: "Nếu tôi định từ chức, tôi sẽ công khai thông báo. Tôi sẽ không từ chức và sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh".

Ông Pezeshkian cũng phủ nhận thông tin bất đồng với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và lực lượng vũ trang, khẳng định họ "đang làm việc hoàn toàn hòa hợp". "Mọi người đều biết nếu xảy ra bất kỳ bất đồng nào, lực lượng vũ trang sẽ đứng về phía ông Khamenei", Tổng thống Iran nói.

Trước đó, một số hãng truyền thông đối lập của Iran đưa tin ông Pezeshkian đã nhiều lần nộp đơn xin từ chức lên Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát từ tháng 2, sau khi Washington và Tel Aviv phát động chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Tehran. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh có triển khai tài sản quân sự và lực lượng đồn trú Mỹ.

Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4 và tiếp đó ký một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian vào tháng 6 với mục tiêu chấm dứt xung đột quân sự và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước khi Mỹ và Iran tấn công qua lại trong gần hai tuần, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh dừng chiến dịch không kích trong bối cảnh xuất hiện các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.