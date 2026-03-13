Báo Guardian dẫn lời ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 12/3: “Tình hình với Iran đang tiến triển rất nhanh. Mọi việc đang diễn ra rất tốt. Quân đội của chúng tôi là vô song. Chưa từng có gì giống như vậy, chưa ai từng thấy điều gì giống như vậy. Và chúng tôi đang làm những gì cần phải làm, lẽ ra phải được thực hiện trong suốt 47 năm qua. Rất nhiều người khác có thể đã làm được điều đó. Họ đã chọn không làm… Iran đang phải trả giá đắt ngay bây giờ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố mới của nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, một quan chức an ninh hàng đầu của Iran đã thẳng thừng phản bác các phát biểu của ông Trump.

Trong những bình luận nhắm vào Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội với hashtag “Trump phải trả giá”, Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã bác bỏ quan điểm cho rằng Washington sẽ nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

“Tổng thống Trump nói ông ta đang tìm kiếm một chiến thắng nhanh chóng. Mặc dù bắt đầu một cuộc xung đột thì dễ, nhưng không thể giành chiến thắng chỉ bằng vài dòng tweet”, ông Larijani viết trên mạng xã hội X hôm 12/3.

Theo hãng tin Wana, ông Larijani cũng lên tiếng đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ liên quan đến lưới điện của Iran.

Ông Trump từng tuyên bố có thể “phá hủy hệ thống điện của Iran trong vòng một giờ nhưng đã chọn không làm vậy”. Ông Larijani nhấn mạnh, nếu hành động đó được thực hiện, “toàn bộ khu vực sẽ bị mất điện trong vòng nửa giờ” và bóng tối sẽ tạo ra “cơ hội tốt để truy lùng những binh lính Mỹ đang bỏ chạy trong khu vực”.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran lưu ý thêm, Tehran sẽ không nhượng bộ cho đến khi "khiến Tổng thống Mỹ Trump phải hối hận vì sai lầm nghiêm trọng của mình”.