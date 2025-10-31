Theo báo The Independent, sự kiện Halloween tại Nhà Trắng ngày 30/10 đã chứng kiến một số khoảnh khắc vô cùng thú vị giữa vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trẻ em tham dự.

Trong khu vườn bên ngoài Nhà Trắng, ông Trump đã đặt một chiếc kẹo lên đầu một cậu bé đội mũ phát sáng, gợi nhớ hình ảnh từng "gây sốt" các trang mạng xã hội vào năm 2019, khi Tổng thống Mỹ đặt một thanh kẹo lên đầu một trẻ em mặc trang phục minion.

Vợ chồng Tổng thống Trump tổ chức lễ Halloween tại Nhà Trắng. Video: NBC News

Các lựa chọn hóa trang trong sự kiện tại Nhà Trắng năm nay cũng rất đa dạng, khi một số em nhỏ hóa trang thành chính Tổng thống Trump, mật vụ Mỹ hay cả tượng Nữ thần Tự do. Nhưng trang phục ấn tượng nhất phải kể tới chiếc xe nôi được trang trí thành quầy đồ ăn nhanh McDonald’s. Trong chiến dịch tái tranh cử năm ngoái, ông Trump từng đích thân phục vụ khoai tây chiên McDonald’s cho người dân.

Ngoài những bộ trang phục bắt mắt, nhiều trẻ em còn mang theo các vật lưu niệm nhỏ để xin chữ ký của ông Trump, như bóng chơi golf hoặc trang bìa tạp chí Time.

Theo báo cáo của Liên đoàn Bán lẻ quốc gia, người dân Mỹ năm nay dự kiến sẽ chi tiêu 13,1 tỷ USD trong dịp Halloween, vượt qua kỷ lục trước đó là 12,2 tỷ USD vào năm 2023. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng này là do các chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump.