Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu hội đàm. Nguồn: DRM News

Hãng CNN đưa tin, ông Trump bước ra trước và được nhà lãnh đạo Trung Quốc chào đón. "Rất vui được gặp lại ông. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ có một cuộc gặp thành công", ông Trump nói khi bắt tay ông Tập trên thảm đỏ, trước quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình là một nhà đàm phán cứng rắn, điều đó không tốt. Chúng tôi hiểu rõ nhau".

Khi được hỏi ông có kỳ vọng sẽ ký kết được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời: "Có thể. Chúng tôi sẽ có sự hiểu biết sâu sắc. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, Mỹ và Trung Quốc luôn có mối quan hệ tuyệt vời".

Tổng thống Trump trước đó gọi ông Tập là "bạn", nhưng cũng mô tả người đứng đầu Trung Quốc là một người "cực kỳ khó để đạt được thỏa thuận".

Về phần mình, ông Tập ca ngợi nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông Trump dù "Bắc Kinh và Washington không phải lúc nào cũng có chung quan điểm".

"Do điều kiện quốc gia khác nhau, chúng ta không phải lúc nào cũng có chung quan điểm và việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thỉnh thoảng có xích mích là điều bình thường", ông Tập nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm, dù có những khác biệt nhưng Bắc Kinh và Washington cần đảm bảo "con tàu quan hệ song phương khổng lồ tiếp tục tiến về phía trước một cách vững chắc".

Theo Chủ tịch Trung Quốc, ông đánh giá cao "những đóng góp to lớn của Tổng thống Trump với việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza" và chứng kiến ​​hiệp định hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Tối 28/10, ông Trump từng dự báo cuộc gặp với ông Tập tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc sẽ kéo dài từ 3 - 4 tiếng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump. Lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất một khuôn khổ để quản lý quan hệ kinh tế song phương.