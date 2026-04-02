Theo đài CBS, ông Trump ngày 1/4 đã tham dự phiên tranh tụng tại Tòa án tối cao Mỹ liên quan đến việc xem xét sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh do ông ban hành, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm làm điều này.

Ông Trump tới phiên tranh tụng cùng với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bodi, Cố vấn pháp lý Nhà Trắng David Warrington và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Tuy vậy, lãnh đạo Nhà Trắng chỉ theo dõi và không tham gia tranh tụng, cuối cùng rời khỏi tòa án sau khoảng 90 phút.

"Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới đủ 'ngây thơ' để cấp quyền công dân theo nơi sinh", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi ra về.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Hiến pháp Mỹ đã trao quyền công dân cho bất kỳ trẻ sơ sinh nào sinh ra trên đất Mỹ, bất chấp quốc tịch của cha mẹ của đứa trẻ. Quyền này được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, vốn được thông qua vào năm 1868.

Tuy nhiên, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, qua đó từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em có cha mẹ là người nhập cư trái phép hoặc cư trú tạm thời. Sắc lệnh này sau đó đã bị tòa án liên bang bác bỏ, khiến chính quyền Trump kháng cáo và đưa vụ việc lên Tòa án tối cao phân xử.

Theo ghi nhận của đài CBS, đa số các thẩm phán đều nghiêng về phương án bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông Trump. Trong đó, một số thẩm phán bảo thủ còn liên tục chất vấn luật sư đại diện chính quyền Trump về cơ sở pháp lý cũng như khả năng áp dụng thực tế của sắc lệnh này.